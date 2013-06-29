Міністр: Керівництво держави приділяє значну увагу вирішенню соціальних проблем військовослужбовців

– Тільки у цьому році вирішені питання, пов’язані з підвищенням грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил протягом поточного та наступного років. Вирішено питання компенсації за піднайом житла для офіцерського складу. На родину з трьох чоловік вона складатиме дві з половиною тисячі гривень, – відзначив Міністр оборони України Павло Лебедєв сьогодні, 29 червня, у Севастополі.

Крім того прийнято низку постанов Кабінету Міністрів, які поступово вирішать головну проблему офіцерського складу та військовослужбовців служби за контрактом – житлову.

– Цю проблему буде знято найближчим часом, у першу чергу, стосовно забезпечення службовим житлом, – наголосив керівник вітчизняного оборонного відомства.

Він розповів присутнім на урочистій церемонії, що 29 травня Урядом була затверджена Державна комплексна програма реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. В основу цієї програми закладено принципи, безпосередньо пов’язані з підтриманням боєготовності та боєздатності Збройних Сил України. У першу чергу, це пов’язано з постійним проведенням заходів бойової підготовки, з заміною та модернізацією озброєння та військової техніки, переходом на професійну контрактну армію. Відповідно до Державної комплексної програми розвитку та реформування Збройних Сил передбачено й реформування системи військової освіти.

– Головною метою є, у першу чергу, підготовка командного складу Збройних Сил від лейтенантів до вищих офіцерів. А такі спеціалісти, як фінансисти, перекладачі, юристи тощо будуть готуватися у цивільних вишах відповідно до держзамовлення Міністерства оборони, – сказав Павло Лебедєв.