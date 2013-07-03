“Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник” продовжує допомагати тим, хто цього потребує

За кілька місяців своєї роботи благодійна програма “Врятуй життя”, яка перебуває під патронатом Міністра оборони України Павла Лебедєва, неодноразово доводила, що вона не просто існує на словах, а по-справжньому ефективно працює. Військовослужбовцям, працівникам ЗС України та їхнім родинам уже добре відома мета програми – рятувати життя в найкритичніших ситуаціях.





Інколи трапляються випадки, коли людина хворіє на недугу, яка потребує тривалого лікування – навіть протягом багатьох років. При цьому сім’я, в якій сталася така біда, витрачає чимало грошей. Більшість людей, які хворіють довгий час, навіть бояться братися за підрахунок сум, витрачених на медичні препарати, обстеження, постійні візити до лікарів тощо, які можуть обчислюватися сотнями тисяч гривень.

Схожа ситуація склалася й у родині Васильєвих, які проживають у місті-герої Севастополі. Життя-буття йшло звичним плином. Аж раптом голова сім’ї мічман Сергій Васильєв занедужав. Лікарі одностайно наголосили, що лікуватися доведеться не місяць-два, а протягом значно довшого періоду. Проте минуло чимало часу, а лікування потрібно і нині, а сімейних заощаджень стає дедалі менше.

Мічмана Васильєва, на щастя, підтримав “Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник” із благодійною програмою “Врятуй життя”. Нещодавно в родину моряка були направлені відповідні кошти, необхідні для закупівлі ліків Сергію Борисовичу. Отже, є надія, що в сім’ї Васильєвих усе буде гаразд, спільними зусиллями вдасться здолати хворобу.