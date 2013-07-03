Українські військові журналісти стали лауреатами міжнародного конкурсу

У червні 2013 року під час 64-го засідання Ради міністрів оборони СНД у Мінську відбулося підбиття підсумків II-го Міжнародного конкурсу серед редакцій органів військового друку держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) на кращий журналістський твір про багатостороннє військове співробітництво. Міжнародний конкурс було присвячено 20-річчю утворення Ради міністрів оборони (РМО) СНД і 20-річчю створення національних Збройних сил ряду держав-учасниць СНД.

Інформаційне забезпечення міжнародного військового співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав і діяльності збройних сил держав – учасниць СНД – важлива сфера багатосторонньої взаємодії. І Рада міністрів оборони СНД приділяє даній області військової інтеграції досить серйозну увагу. Наприклад, реалізується перспективний план взаємодії органів інформаційного забезпечення міністерств оборони держав – учасниць СНД на період до 2015 року, організовано постійне інформаційне забезпечення діяльності РМО СНД та її робочих органів, налагоджено конструктивну взаємодію з різними міждержавними та національними засобами масової інформації, проводиться планомірна робота з підготовки до створення єдиного інформаційного простору і спільної системи інформаційного забезпечення діяльності дружніх армій.

Конкурс носив відкритий характер, кількість конкурсантів не обмежувалася. Його учасниками стали редакції періодичних друкованих засобів масової інформації міністерств оборони держав-учасниць СНД і окремі автори з числа професійних журналістів, військовослужбовці та члени їх сімей, службовці, ветерани Збройних сил країн Співдружності. Для організації та проведення конкурсу було створено організаційний комітет під керівництвом голови – секретаря Ради міністрів оборони держав – учасниць СНД доктора історичних наук, професора генерал-лейтенанта Олександра Синайського. На оргкомітет були покладені організаційно-методичні, координаційні, контрольні та інші функції в рамках підготовки та проведення конкурсу.

Конкурс проводився серед творів у таких номінаціях: “нарис”, “стаття”, “замальовка”, “кореспонденція”, “звіт”, “репортаж”, “фотопубліцистика”, “фоторепортаж”, “цикл різнопланових публікацій з тематики конкурсу”.

Відповідно до Положення, конкурс проходив у два етапи. Перший етап був проведений в міністерствах оборони держав-учасниць СНД у серпні – листопаді 2012 р. Його мета – оцінка та визначення кращих робіт для подальшого подання їх на другий, міжнародний етап конкурсу. Журналістські твори, опубліковані у військових друкованих засобах масової інформації держав-учасниць СНД, що стали переможцями національного етапу конкурсу, за рішенням міністрів оборони держав-учасниць СНД були направлені в організаційний комітет (Секретаріат Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД) для їх участі у заключному етапі конкурсу. Всього було представлено 27 кращих публікацій конкурсантів від Збройних сил Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України, міждержавних органів Співдружності Незалежних Держав.

Другий етап проводився у Москві в грудні 2012 – лютому 2013 р. На даному етапі журі міжнародного конкурсу під керівництвом голови організаційного комітету, секретаря РМО СНД Олександра Синайського, у складі представників Збройних сил держав-учасниць СНД розглянуло подані на конкурс публікації .

За підсумками конкурсу дипломами I ступеня та Грамотами Ради міністрів оборони “За активну роботу по зміцненню і розвитку військового співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав” нагороджено переможців у відповідних номінаціях: заступника головного редактора – відповідального секретаря редакції та видавництва газети Міністерства оборони України “Флот України” капітана 2 рангу Євгена Силкіна; спеціального кореспондента Центрального друкованого органу Міністерства оборони України газети “Народна армія” в м. Одеса підполковника Євгена Тищука. Дипломами III ступеня та Подякою Секретаря Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД були удостоєні кореспондент журналу Міністерства оборони України “Військо України” підполковник Володимир Скоростецький; головний редактор військово-історичного журналу “Military Крим” підполковник запасу Сергій Ченник (Україна).

З метою зміцнення багатосторонньої військової співпраці держав-учасників СНД, розвитку спільної інформаційної діяльності, стимулювання творчості військових журналістів, пропаганди найважливіших подій спільної історії народів Співдружності оргкомітет конкурсу запропонував Раді міністрів оборони СНД організувати у 2014-2015 роках проведення III Міжнародного конкурсу на кращий журналістський твір, присвячений 70-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

Довідка. З метою активізації роботи редакцій військових засобів масової інформації щодо висвітлення і популяризації багатостороннього військового співробітництва держав-учасниць СНД Радою міністрів оборони організовуються журналістські конкурси. Приміром, у жовтні 2009 р. - травні 2010 р. було проведено Міжнародний конкурс серед редакцій органів військової друку держав - учасниць СНД на краще журналістське твір, присвячений 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

У тому ж ключі розвитку багатосторонньої взаємодії у сфері інформаційного забезпечення Рада міністрів оборони СНД прийняла рішення про проведення II Міжнародного конкурсу серед редакцій органів військової друку держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на кращий журналістський твір про багатостороннє військове співробітництво, присвячене 20-річчю утворення Ради міністрів оборони СНД і 20-річчю створення національних Збройних сил держав-учасниць СНД.

Організація журналістського конкурсу була покладена на Секретаріат РМО СНД і міністерства оборони держав-учасниць СНД.

Метою міжнародного конкурсу стало підвищення ролі друкованих засобів масової інформації у висвітленні діяльності Ради міністрів оборони СНД та її робочих органів; зміцнення дружби і духовної єдності; розвиток всебічного співробітництва військовослужбовців, спрямованого на підвищення боєготовності збройних сил держав - учасниць СНД; ефективна протидія сучасним викликам і загрозам.

Завдання конкурсу містили в собі активізацію роботи редакцій друкованих засобів масової інформації міністерств оборони держав-учасниць СНД з висвітлення та популяризації багатосторонньої військової взаємодії; історичної спільності народів країн Співдружності, їх стратегічних інтересів, військового братерства воїнів Збройних сил держав-учасниць СНД; історії і традицій армії, флоту, прикордонних військ; героїки і престижу військової служби; необхідності тісної взаємодії дружніх армій в ім’я захисту національних, регіональних і спільних інтересів; щодо формування позитивного вектора розвитку військової журналістики в зміцненні толерантних міжетнічних відносин між народами країн Співдружності.