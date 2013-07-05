Помічник міністра: Міністерство оборони відкрите до спілкування зі ЗМІ

– Саме для цього за особистим дорученням Міністра оборони України Павла Лебедєва і було створено “Військовий прес-клуб”, який сприятиме прозорому та відкритому діалогу Міністерства та особисто Міністра оборони із представниками засобів масової інформації. Я вдячна працівникам ЗМІ за увагу до тематики реформування Збройних Сил України та висвітлення діяльності Міністерства оборони, – зазначила Леся Башняк.

Нагадаємо, що “Військовий прес-клуб” було засновано і урочисто відкрито Міністром оборони Павлом Лебедєвим напередодні Дня журналіста. З моменту відкриття прес-клубу було організовано вже три засідання, у ході яких керівництво Міністерства оборони України зустрічалося з представниками засобів масової інформації та інформувало їх про поточні події, стан та перспективи реформування і розвитку Збройних Сил України.

Сьогодні, 5 липня, відбулося чергове засідання, темою якого була боротьба з корупцією та іншими порушеннями чинного законодавства.