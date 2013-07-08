У Південній Пальмірі стартували навчання “Сі Бриз-2013”

У заході взяли участь командний склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України, частин та установ Одеського гарнізону, 6-го флоту ВМС США, а також представники місцевої обласної і міської гілок виконавчої влади та учасники маневрів.

Вітаючи всіх присутніх з цією подією, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн зазначив, що проведення навчань серії “Сі Бриз” є одним з найважливіших заходів міжнародного співробітництва, спрямованих на підвищення безпеки в Чорноморському регіоні.

– Сьогодні ми розпочинаємо чергове навчання “Сі Бриз”. За підсумками проведення попередніх маневрів можу з впевненістю наголосити на їх дуже корисній тематичній складовій. Саме завдяки набутому в ході маневрів досвіду екіпаж великого десантного корабля ВМС ЗС України “Костянтин Ольшанський” гідно виконав покладені на нього завдання щодо евакуації з опаленої громадянською війною Лівії українських громадян та представників інших 18 країн світу. Це красномовно свідчити про актуальність та корисність проведення наших спільних військово-морських навчань та підтверджує конструктивність військового міжнародного співробітництва в дусі програми “Партнерство заради миру”, – підкреслив віце-адмірал Юрій Іл’їн.

За його словами, навчання “Сі Бриз” завжди відкриті для тих, хто зацікавлений в підтриманні безпеки як у Чорноморському басейні, так і в цілому в світі. І в цьому сенсі дуже важливим є той факт, що щороку кількість учасників навчання збільшується. Приміром, цього року до маневрів приєдналися представники Румунії та Болгарії, а також в якості спостерігачів вперше в них братимуть участь військові моряки Об’єднаних Арабських Еміратів на чолі із командувачем ВМС ОАЄ контр-адміралом Ібрагімом Салімом Мухамедом Аль-Мушараком.

Роблячи акцент на тематичній складовій навчання “Сі Бриз-2013”, командувач ВМС ЗС України також відзначив, що цього року із залученням близько 1700 осіб, 15 кораблів і суден, біля 10 літальних апаратів та 35 одиниць автобронетанкової техніки в береговому, морському та авіаційному компонентах українськими військовими та їхніми іноземними партнерами відпрацьовуватимуться питання щодо проведення міжнародної операції з безпеки на морі та евакуації некомбатантів. Він також повідомив про те, що в ході маневрів за методикою Програми перевірки зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей буде проведено оцінку 2-го рівня великого десантного “Костянтин Ольшанський”, фрегату “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27, а також відбудеться самооцінка 1-рівня роти морської піхоти ВМС ЗС України.

Своєю чергою від американської сторони усіх присутніх з початком маневрів привітав співдиректор навчання “Сі Бриз-2013” капітан 1 рангу ВМС США Джеймс Ейкєн, який наголосив, що за задумом навчання розподілене на 4 етапи, під час активної фази яких буде виконано низку навчально-бойових завдань, пов’язаних з підготовкою міжнаціональних сил до протидії міжнародному піратству, наданню гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійного лиха.

По завершенню урочистої церемонії відкриття навчання “Сі Бриз-2013” для представників центральних і регіональних засобів масової інформації відбулася прес-конференція, в ході якої на актуальні запитання журналістів щодо планування, мети та основних завдань маневрів відповіли командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн, керівник навчання контр-адмірал Денис Березовський та їх американський колега капітан 1 рангу Джеймс Ейкєн.