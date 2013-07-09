В Одесі триває підготовка до активної фази навчання «Сі Бриз-2013»

Як розповів співдиректор навчань від української сторони капітан 1-го рангу Ігор Терьохін, одним з основних навчальних завдань «Сі Бризу-2013» є відпрацювання процедур планування та проведення операції за стандартами НАТО. Тому структурна схема штабу навчань побудована за принципами, прийнятими в арміях країн-учасниць Північноатлантичного альянсу.

– Багатонаціональний штаб комплектувався офіцерами за змішаним принципом, коли в одній команді працюють разом українські та американські військові, представники інших країн, що приєдналися до цьогорічних маневрів, – розповів офіцер.

На початковому етапі, протягом проведення базової та передпохідної підготовки, коли відбувається бойове злагодження сил, штабом здійснюється контроль та загальне керівництво усіма заходами, спланованими на цей період, оцінюється якість та ефективність їх проведення.

У подальшому штаб здійснить планування не бойової евакуаційної операції та операції з безпеки на морі з наступним розіграшем епізодів підпорядкованими силами та засобами у визначених районах та на полігонах. Однією з важливих функцій командного центру на цей період стане генерація несподіваних ввідних та оцінка рішень командирів щодо зміни раптової ситуації.

– Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України щороку обновляє перелік військовослужбовців, які відряджаються для роботи у складі багатонаціонального штабу навчань «Сі Бриз» для того, щоб якнайбільше українських військово-морських офіцерів набуло досвід дій у міжнародних командних структурах, вивчило принципи діяльності штабів країн НАТО, – розповів капітан 1-го рангу Ігор Терьохін.