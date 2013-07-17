Начальник Генштабу Замана відвідав з робочою поїздкою Одещину

Сьогодні, 17 липня, в рамках робочої поїздки на Одещину начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана провів службову нараду з керівним складом місцевого гарнізону, а також відвідав місця розташування Військової академії та 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу.

Під час службової наради у Військовій академії з керівним складом місцевого гарнізону та військового вишу, генерал-полковник Володимир Замана наголосив, що одним з основних завдань сьогодення є впровадження нової системи підготовки у військах, апробація якої розпочалася з початком нового навчального року.

– Президентом України – Верховним Головнокомандувачем ЗС України Віктором Януковичем поставлене чітке завдання – найближчим часом створити мобільне професійне військо. І в цьому сенсі акцент має робитися саме на фаховій професійній підготовці особового складу, комплектування яким в подальшому триватиме виключно за контрактною ознакою, – підкреслив начальник Генерального штабу ЗС України.

За його словами, зміст і суть реалізації цих питань полягають в тому, аби відійти від старих стереотипів мислення та з урахуванням миротворчого досвіду та специфіки несення служби в тому чи іншому роді військ навчитися готуватися за стандартами підготовки за модульним принципом.

– Лейтенант, який тільки-но закінчив виш, має приходити у війська вже підготовленим за новими, розробленими в Генеральному штабі, стандартами. І тому вважаю за необхідне, аби на даному етапі з курсантами випускних курсів розпочали теоретичну й практичну підготовку саме за такою методикою, що допоможе їм швидше адаптуватися у військах, – наголосив генерал-полковник Володимир Замана.

Роблячи акцент на пріоритетних напрямках діяльності в період реформування вітчизняних Збройних Сил, він також зосередив увагу присутніх на виконанні першочергових завдань, пов’язаних з переходом на комплектування за контрактним принципом, підвищенням рівня навченості і ролі сержантського складу та покращенням соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Головнокомандувач ЗС України заслухав тимчасово виконуючого обов’язки начальника Військової академії генерал-майора Олега Гуляка та посадових осіб повітряного командування “Південь”, які розповіли про стан справ в підпорядкованих установах і частинах та проблемні питання. Зокрема, в площині щодо забезпечення житловими приміщеннями воїнів-контрактників, розміщення курсантів Військової академії та покращення інфраструктури військового вишу.

Уважно вислухавши доповідачів, генерал-полковник Володимир Замана дав доручення відповідним посадовим особам про виділення коштів для переобладнання однієї з будівель повітряного командування “Південь” під казарму поліпшеного типу, пришвидшення робіт з капітального ремонту п’ятиповерхової казарми Військової академії та вдосконалення навчально-матеріальної бази військового вишу.

У супроводі командувача Південного оперативного командування генерал-майора Анатолія Сиротенка та генерал-майора Олега Гуляка начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України оглянув розташування та навчально-матеріальну базу військового вишу та ознайомився з ходом ремонтних робіт щодо відновлення п’ятиповерхової казарми для розміщення курсантів.

В рамках робочої поїздки до Одеського гарнізону генерал-полковник Володимир Замана відвідав селище Чорноморське, де провів огляд польового табору для проведення первинної військово-професійної підготовки курсантів, розташування, казарменно-житлового фонду та місць зберігання озброєння й військової техніки 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу. Також він заслухав доповідь командира частини підполковника Владислава Ліщинського про стан справ і хід набуття бойових спроможностей механізованою бригадою.