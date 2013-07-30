95% питань громадян до Міноборони вирішуються на місцях

Метою заходу стало вивчення практики роботи Регіональних громадських приймалень міністра оборони України, узагальнення передового досвіду щодо розгляду звернень громадян та забезпечення їх кінцевого результату. Також організатори ставили за мету віднайти та впровадити нові шляхи щодо підвищення ефективності діяльності приймалень та вирішення проблемних питань.

До зборів було залучено керівників Регіональних громадських приймалень, військових комісарів, а також представників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Як розповів у своєму виступі тимчасово виконуючий обов’язки начальника Відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України Юрій Ананченко, близько 95 відсотків питань, з якими зверталися до Регіональних громадських приймалень, було вирішено на місцях. Решта звернень надіслана для розгляду та вирішення до структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

У більшості випадків до Регіональних громадських приймалень йдуть по безкоштовну допомогу військові пенсіонери, які порушують питання перерахунку пенсій, отримання статусу учасника бойових дій, отримання пільг, роз’яснення пенсійного законодавства, надання прав безкоштовного лікування у лікувальних закладах ветеранам військової служби та учасникам бойових дій. Також до них звертаються родичі загиблих військовослужбовців, яких хвилює питання низького рівня їхнього соціального забезпечення. А військовослужбовці порушують питання щодо підвищення грошового забезпечення, забезпечення їх службовим житлом.

Переважна частина таких звернень свідчить про існуючі проблеми з низьким соціальним забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються з війська у зв’язку з реформуванням, ветеранів війни і військової служби та членів їх сімей.

– Міністр оборони України Павло Лебедєв зацікавлений в тому, щоби ми працювали з населенням та були відкритішими до нього. Тому роботу Громадських приймалень нам потрібно підняти на більш якісний рівень, – наголосив Юрій Ананченко.

Із проблемних питань до них звертаються як особисто, так і через електронну та звичайну пошту.

Створення Регіональних громадських приймалень міністра оборони України сприяє вчасному та публічному реагуванню оборонного відомства як органу виконавчої влади на ініціативи та звернення громадськості, а також розв’язанню нагальних проблем військовослужбовців, членів їхніх родин, ветеранів безпосередньо на місцях.

Робота Регіональних громадських приймалень міністра оборони України поліпшує також і морально-психологічний стан серед населення, зокрема, ветеранів та молоді, а також надає можливість більш оперативно і ефективно реагувати на звернення людей.

Під час організаційно-методичного збору присутні мали змогу обговорити усі нагальні проблемні питання та обмінятися зі своїми колегами досвідом роботи з громадянами.

Варто зазначити, що за підсумками піврічної роботи цих установ одними із найдієвіших і найактивніших Регіональних громадських приймалень міністра оборони України є приймальні у м. Севастополь, Львів та Чернігів.