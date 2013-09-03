Армійський спортсмен Роман Мартиненко встановив новий світовий рекорд виконавши жим штанги лежачи у 260 кг

У спортивному триборстві взяли участь близько двохсот спортсменів з 22 країн світу. Представник навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (м. Львів) старший солдат строкової служби Роман Мартиненко виборов звання найсильнішого у своїй ваговій категорії (до 83 кг).

У присіданні зі штангою на плечах йому підкорилися 330 кг, у жимі штанги лежачи він з легкістю справився з 260 кг, чим встановив світовий рекорд. А виконавши станову тягу штанги в 267.5 кг Роман забезпечив собі загальну суму піднятої ваги в 857,5 кг, що вивела його на першу сходинку п’єдесталу з-поміж восьми інших спортсменів категорії. Слід додати, що перевага хлопця над основним конкурентом склала 27.5 кг.

Довідка. 23-річний уродженець Нового Роздолу Роман Мартиненко – майстер спорту міжнародного класу з паверліфтингу. Срібний призер чемпіонату світу серед юніорів (2012 р.), чемпіон Європи серед юніорів (2013 р.), багаторазовий чемпіон і призер міжнародних змагань, чемпіонатів та Кубків України. Член збірної команди України серед юніорів. У травні 2013 року Роман здобув “золото” й також встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу з паверліфтингу (жим лежачи – 255,5 кг), що відбувся у литовському місті Каунас. Тоді львів’янин підкорив цю вагу з першого підходу до штанги.