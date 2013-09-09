Українські льотчики взяли участь у “Czeсh International Air Fest – 2013”
У період з 7 по 8 вересня військова авіація Повітряних Сил Збройних Сил України брала участь у міжнародному авіаційному показі “Czeсh International Air Fest – 2013”, який проходив на аеродромі “Градец Кралове”, Чеська Республіка.
Українську делегацію очолював заступник командувача Повітряних Сил з авіації – начальник авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Василь Нікіфоров.
В авіаційному показі взяли участь особовий склад та авіаційна техніка Повітряних Сил Збройних Сил України (Су-27, Су-27УБ та Ан-26).
За словами генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, під час проведення практичних польотів на авіаційному показі було продемонстровано технічні можливості літаків виду Збройних Сил України, також отримано практичний досвід спільних польотів з іноземними колегами, що загалом дало можливість поліпшити натренованість льотного та льотно-інструкторського складу під час виконання міжнародних перельотів.
Довідка. Загалом у міжнародному авіаційному показі “Czeeh International Air Fest 2013” взяли участь близько 15 країн світу. В льотному показі (понад сім годин льотної програми щодня) брали участь реактивні, гвинтомоторні літаки і вертольоти, винищувачі і бойові літаки. Своє льотне мистецтво демонстрували військові та цивільні пілоти, військовий флот і акробатичні групи.