Військовослужбовці взяли участь в закритті Вахти Пам’яті у Аджимушкайских каменоломень

Разом з ветеранами Великої Вітчизняної війни та Збройних Сил, представниками Верховної Ради України і Ради міністрів АР Крим, Міністерства культури АРК, Республіканського комітету з культурної спадщини, Генерального консульства Російської Федерації в м. Cімферополі, керівниками пошукових організацій, активістами пошукової і військово-патріотичної роботи, воїни, під керівництвом начальника Керченського гарнізону підполковника Олександра Саєнка, ушанували пам’ять загиблих під час оборони і звільнення Керчі.

Захисники Вітчизни стояли на почесній варті разом з юнаками з клубу військової реконструкції “Ельтиген”(м. Керч), одягненими у форму радянських солдатів періоду Великої Вітчизняної війни. Церемонія закриття проходила також за участю групи “Пам’ять” Червоногвардійської районної організації ветеранів Афганістану і театру живих скульптур Червоногвардійського Будинку культури (АР Крим).

У рамках закриття Міжнародної військово-пошукової експедиції “Аджимушкай-2013” відбулася і церемонія передачі на батьківщину для подальшого перепоховання останків уродженця Динського району Краснодарського краю Олександра Спиридоновича Баші, загиблого в травні 1942 року при обороні Керчі і знайденого Нижньогірським військово-пошуковим клубом “Патріот” в ході польових пошукових робіт.

Слід зауважити, що в ході експедиції пошуковці з України, і зокрема Криму, Молдови та Естонії провели дослідження окремих ділянок території керченських селищ Аджимушкай, Героївське (Ельтиген) і Маяк, внаслідок чого були виявлені останки 32 радянських солдат, загиблих в період ведення бойових дій в 1941-1944 роках.