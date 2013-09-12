Українська ракета-носій “Зеніт-3SLБ” успішно вивела на орбіту телекомунікаційний супутник

Космічний апарат АМОS-4 – це телекомунікаційний супутник зв’язку, призначений для надання послуг на території Близькосхідного регіону, а також Європи, Індії і Південно-Східної Азії, країн Африки і частині території Росії. Він укомплектований новітнім обладнанням для підтримки каналів високошвидкісного Інтернету, трансляції телепрограм високої чіткості, а також каналів зв’язку та передачі інформації.

Підготовка ракети космічного призначення до пуску, її випробування та пуск здійснені українськими ДП “КБ “Південне”, ДП “ВО “Південний машинобудівний завод” та російськими фахівцями за участю представників суміжних організацій.

Це був шостий пуск РН “3eніт-3SLБ” за програмою “Наземний старт”. Всі пуски успішні.

Довідка. Ракета-носій “Зеніт-3SLБ” являє собою ракету на нетоксичних компонентах палива - рідкий кисень і гас РГ-1, розроблену в рамках програми “Наземний старт” для запусків космічних апаратів з космодрому Байконур на перехідні до геостаціонарної й геостаціонарні орбіти, а також на відлітні траєкторії.

Ці ракети-носії створюються на базі двоступінчастій ракети-носія “Зеніт-2S” розробки ДП КБ “Південне” і розгінного блоку ДМ-SL розробки РКК “Енергія”, що входять до складу РН “Зеніт-3SL”, і експлуатуються в складі космічного ракетного комплексу “Зеніт-М”, який використовується міжнародною компанією Land Launch (спільне підприємство компаній Sea Launch й “Міжнародні космічні послуги”) для надання послуг на ринку комерційних запусків.

Основні переваги РН “Зеніт-3SLБ”: горизонтальна технологія зборки й транспортування, що дозволяє значно спростити комплекс технологічного устаткування й процедури підготовки до пуску; повна автоматизація передстартової підготовки, що забезпечує короткий час підготовки до пуску, найвищу безпеку персоналу й короткий період перепідготовки стартової площадки до наступного пуску; висока надійність, закладена при проектуванні й забезпечена відпрацьованим процесом виробництва; екологічно чисті компоненти палива - гас, рідкий кисень.

Запуски:

“Зеніт-3SLБ” запустив телекомунікаційний супутник Amos 3 28 квітня, 2008.

“Зеніт-3SLБ” запустив телекомунікаційний супутник Telstar 11N на геосинхронну орбіту 26 лютого, 2009.

“Зеніт-3SLБ” доставив на орбіту супутник MEASAT-3a 21 червня, 2009.

“Зеніт-3SLБ” запустив 30 листопада, 2009 на орбіту апарат Intelsat 15.

“Зеніт-3SLБ” 6 жовтня 2011 вивів на орбіту супутник “Intelsat 18”.

“Зеніт-3SLБ” 1 вересня 2013 року вивів на орбіту ізраїльський супутник зв’язку Amos 4. Запуск став шостим в програмі “Наземний старт”.