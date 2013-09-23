В рамках святкування Міжнародного дня миру Харків відвідали миротворці з трьох країн

В рамках святкування Міжнародного дня миру в Харкові вперше відбулася зустріч військовослужбовців гарнізону та представників миротворчих організацій з Польщі, Росії та України.

За словами заступника начальника Харківського військового гарнізону полковника Юрія Калгушкіна, під час зустрічі, учасників миротворчих місій з Росії та Польщі нагородили медалями та нагрудними знаками. Також, за свою волонтерську діяльність отримали нагороди чотири юних миротворці з Харкова, прізвища яких будуть внесені і Книгу пам’яті і реєстр міжнародної інтернет-сторінки миротворців.

Окрім цього в Міжнародний день миру миротворці харківські і київські миротворці, представник “Музею миротворчих операцій” Російського союзу миротворців ООН Михайло Летягін та представник правління спілки ветеранів миротворчих місій ООН в Кракові Єдваврд Потоцький підписали чотиристоронній меморандум про співпрацю.

– Цей меморандум стане домовленістю про співпрацю в розвитку справи миру, обміну досвідом для розробки нових форм роботи з молоддю, – розповів координатор Міжнародних програм “Школа миру” і “Юний миротворець” Сергій Самойлов. – В подальшому ми плануємо приєднати до меморандуму Чехію, Францію, Китай та інші країни. Існують ще країни, де мир є бажаною ціллю, де про нього лише мріють. В процесі творення миру приймає участь багато країн. З’явилося вже ціле покоління миротворців і наша головна ціль – показати, що це не лише люди зі зброєю в руках, – зазначив він.

Для закордонних гостей була організована екскурсія по музею Афганської війни та відвідування національного меморіального комплексу “Висота маршала Конєва”. Також для миротворців свої вміння та навички у рукопашному бою продемонстрували вихованці юнацького десантно-спортивного клубу “Маргеловець”. Наприкінці зустрічі миротворці з трьох країн обмінялися подарунками та скоштували польової каші.