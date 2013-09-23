Півсотні резервістів Львівщини опановують воєнну науку

За словами керівника навчань майора Володимира Любавіна, на службу у військовому резерві приймаються громадяни, які мають високі професійно-психологічні якості, добру фізичну підготовку та визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров’я.

– Військовозобов’язані укладають контракт з оборонним відомством у добровільному порядку. Саме тому хочу відзначити, що наші резервісти вирізняються високою дисциплінованістю та готовністю до опанування нових знань та навичок, – розповів офіцер.

Призивають резервістів на різні посади, не нижчі за тих, на яких вони перебували під час служби у війську. Це можуть бути посади командирів взводів, номера обслуг, командири рот, батарей тощо.

– Сама служба у військовому резерві була встановлена для того аби планово вести підготовку громадян України для комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період. Вона також передбачає навчання резервістів різним військово-обліковим спеціальностям, напрацювання практичних навичок і умінь під час її проходження. Цікаво, але в нас тут проходять цей вид служби не лише колишні десантники – є й такі, які проходили строкову військову службу в Сухопутних військах, Повітряних Силах і, навіть, у Військово-Морських Силах, – розповів майор Володимир Любавін.

За словами офіцера впродовж двох тижнів півсотні резервістів пройдуть дуже насичену програму навчання.

– На першому етапі чимало часу буде відведено на повітряно-десантну підготовку: резервісти вивчать матеріальну частину десантних парашутів, їх поетапну укладку. Потім розпочнеться інтенсивне наземне відпрацювання елементів стрибка на повітряно-десантному комплексі. Під час другого етапу на резервістів чекає випробування полігоном, в ході якого вони здійснять стрибок з парашутом та виконають навчальні вправи зі стрілецької зброї, а вже потім займуть свої штатні місця у стройових підрозділах військової частини, – розповів майор Володимир Любавін.