Фрегат “Гетьман Сагайдачний” увійшов до Середземного моря

25 вересня флагманський корабель українського флоту успішно подолав чорноморську протоку Босфор, Мармурове море, протоку Дарданелли, і надвечір увійшов до Егейського моря. На переході морем фрегат під командуванням капітана 2 рангу Романа П’ятницького провів низку корабельних бойових навчань, зокрема, з приготування корабля до плавання у складних умовах, з протиповітряної оборони, боротьби за живучість тощо.

Фрегат тримає курс на пункт базування “Суда” (острів Кріт, Грецька Республіка). Як планується, під час нетривалої стоянки буде проведено поповнення запасів корабля і тренування зі спеціальної підготовки групи спеціального призначення (оглядової команди).