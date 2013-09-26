Фрегат “Гетьман Сагайдачний” увійшов до Середземного моря
12:19, 26 вересня 2013Військо
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Фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний”, який вирушив у похід з метою участі в антипіратських операціях “Океанський щит” і “Аталанта” в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану, увійшов до Середземного моря.
25 вересня флагманський корабель українського флоту успішно подолав чорноморську протоку Босфор, Мармурове море, протоку Дарданелли, і надвечір увійшов до Егейського моря. На переході морем фрегат під командуванням капітана 2 рангу Романа П’ятницького провів низку корабельних бойових навчань, зокрема, з приготування корабля до плавання у складних умовах, з протиповітряної оборони, боротьби за живучість тощо.
Фрегат тримає курс на пункт базування “Суда” (острів Кріт, Грецька Республіка). Як планується, під час нетривалої стоянки буде проведено поповнення запасів корабля і тренування зі спеціальної підготовки групи спеціального призначення (оглядової команди).
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