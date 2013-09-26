Українська делегація взяла участь у засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО

Захід проходив під головуванням заступника Помічника Генсекретаря НАТО з політичних питань та безпекової політики Джеймса Аппатурая.

Делегацію України, до складу якої увійшли представники Міністерства оборони та Міністерства соціальної політики, очолив Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірал Ігор Кабаненко.

У ході засідання розглянули питання імплементації стандартів НАТО в оборонній сфері України та українських Збройних Силах, а також стан перепідготовки та соціальної адаптації військового персоналу, звільненого зі Збройних Сил та інших військових структур.

У своєму виступі адмірал Ігор Кабаненко ознайомив учасників заходу зі станом впровадження нормативних документів НАТО у діяльність української армії, відповідними заходами, що здійснюються у Збройних Силах України, проблемними питаннями та шляхами їх подолання. Він наголосив, що імплементація військових стандартів створюватиме сприятливі умови для нарощування оперативних спроможностей Збройних Сил, забезпечуватиме ефективне використання наявних ресурсів та полегшуватиме досягнення сумісності з військовими підрозділами ЄС і НАТО.

Коментуючи виступ Першого заступника начальника Генерального штабу, заступник Директора Агенції НАТО зі стандартизації Чезаре Балдуччі відзначив Україну як ключового партнера Альянсу та наголосив на важливості для НАТО конструктивної співпраці з нашою державою.

Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор Сергій Борисюк подякував присутнім за допомогу у вирішенні соціальних проблем, що виникають під час реформування армії, а також окреслив перспективні потреби у перепідготовці звільнених військовослужбовців. А заступник директора Департаменту Міністерства соціальної політики України Максим Андросенко поінформував учасників засідання про систему перепідготовки та соціальної адаптації, що створена та функціонує в Україні, механізм взаємодії державних органів під час реалізації згаданих завдань, а також стан реалізації поточних проектів співробітництва.

Учасники засідання, яке проходило у дружній та конструктивній атмосфері, схвалили рішення продовжувати надання допомоги нашій державі у реалізації планів щодо реформування та розвитку Збройних Сил.

Також відбулася зустріч Першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірала Ігоря Кабаненка з директором Агенції НАТО зі стандартизації Шихангіром Аксітом. Сторони обговорили стан реалізації заходів Дорожньої карти співробітництва і визначили напрями взаємодії у короткостроковій та середньостроковій перспективі.