“Загиблу” радянську субмарину Щ-216 ідентифікують за допомогою озброєння

Підняті з глибини артефакти будуть реставровані і використані для остаточної ідентифікації субмарини.

Нагадаємо, що район знаходження субмарини та її технічний стан вивчали військові спеціалісти спільного суднопідйомного загону ВМС ЗС України і ЧФ Росії. Рятувальне судно Чорноморського флоту “Епрон” та рятувальний буксир ВМС ЗС України “Кременець” доставили елемент корпусу, носову і кормову гармати „Щуки” до Севастополя.

Церемонія передачі артефактів, що підняли з дна моря військові водолази, відбулась за участю представника Президента України в АР Крим, керівників виконавчої і представницької влади Севастополя, командування українських ВМС і російського Чорноморського флоту, а також ветеранів і духовенства.

Виступаючи перед присутніми, командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн високо оцінив згуртовану роботу українських і російських моряків-водолазів, які в непростих погодних умовах провели необхідний комплекс робіт і забезпечили підйом з дна моря безцінних реліквій.

По завершені церемонії адмірал Юрій Іл’їн і віце-адмірал Олександр Вітко повідомили журналістам, що питання підняття підводного човна пов’язано з великим ризиком. Результати досліджень військових вивчатимуть вчені і зроблять кваліфіковані висновки, щодо можливості та доцільності підйому підводного човна.

– На думку військових експертів підйом човна у тому стані, в якому він зараз знаходиться, надзвичайно небезпечна справа. Є серйозні пошкодження міцного корпусу, на борту присутній мінно-торпедний боєзапас. Все це говорить про те, що піднімати човен в такому стані, в якому він зараз перебуває, небезпечно. Це думка військових експертів, – відзначив командувач ВМС ЗС України.

На переконання командувача ЧФ Росії віце-адмірала Олександра Вітка, у ході зазначеної морської операції спеціалісти обох флотів працювали згуртовано, краще аніж під час спільних навчань, які планувалися заздалегідь. Необхідний перелік робіт було швидко сплановано і виконано у найкоротший термін.

За словами голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира Яцуби, українські і російські фахівці-водолази працювали у складних умовах, на межі можливостей того водолазного спорядження, яке використовувалось в роботі. Також, він повідомив, що запропонував командуванню ВМС ЗС України і ЧФ РФ підтримати ініціативу щодо спільної розробки програми з географічного визначення та фіксації місць загибелі інших радянських підводних човнів.

– Думаю таку програму нам вдасться реалізувати. Своєю чергою міська влада допомагатиме у фінансуванні і у пошуку спонсорів, – наголосив Володимир Яцуба.

Слід відзначити, що одну з піднятих гармат Щ-216, ветерани-підводники просять встановити в музейному комплексі Севастополя “35-та берегова батарея”.