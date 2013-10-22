Герой Радянського Союзу Валерій Мігунов відвідав Севастопольську бригаду тактичної авіації

Варто зазначити, що саме Валерій Мігунов свого часу був головою групи льотного складу, яка проводила випробування винищувача МіГ-29. Наразі ці літаки перебувають на озброєнні Севастопольської бригади тактичної авіації імені О. Покришкіна, якою командує льотчик 1-го класу полковник Юлій Мамчур.

За словами командира бригади, зустріч ветерана з молодим поколінням льотчиків-винищувачів була цікава тим, що Герой Радянського Союзу випробовував більше 60 типів та модифікацій літаків, серед яких винищувачі, бомбардувальники та гордість вітчизняної авіації – літаки конструкторського бюро Юрія Антонова.

– Валерій Мігунов провів у повітрі близько 7 тисяч 400 годин, з них 4 тисячі 700 –за штурвалом винищувача. Це складає більше десяти місяців! – розповів полковник Юлій Мамчур. – Він поділився з нашими льотчиками спогадами про минуле та бойових товаришів, цікавими подробицями життя, випробувань літаків, а також дав рекомендації та корисні поради стосовно техніки пілотування літака МіГ-29.

Льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації імені О. Покришкіна запросили Героя Радянського Союзу до кабіни літака МіГ-29УБ, який минулого року надійшов до військової частини після модернізації. Крім того, йому показали тренажер для підготовки льотчиків.

Як зізнався полковник у відставці Валерій Мігунов, “під час зустрічі з вами, хлопці, я помолодшав на 40 років”. Він подарував льотчикам-винищувачам на добру згадку свою книгу “Подарунок долі. Сповідь льотчика-випробувача”.

– День зустрічі зі справжнім Героєм ми не забудемо ніколи, – сказав заступник командира бригади з виховної роботи майор Олег Шаповал. – Без цієї людини обличчя сучасної авіації було б зовсім іншим.

Довідка. Мігунов Валерій Валентинович народився 9 лютого 1936 у місті Харків. У 1953 році закінчив Харківський аероклуб. А у 1957 році – Чкаловське військове авіаційне училище льотчиків. В 1961-62 роках навчався в Харківському авіаційному інституті. Закінчив Московський авіаційний інститут в 1967 році.

У Радянській Армії з 1953 року. Служив в стройових частинах ВПС СРСР. З 1961 року – в запасі. З жовтня 1962 року – знову в армії. У 1962-69 роках – льотчик-інструктор Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків.

У 1969-89 роках – на льотно-випробувальній роботі в Державному Червонопрапорному науково-випробувальному інституті ВПС (ГК НДІ ВПС).

У 1983-89 роках був начальником 1-го Управління ГК НДІ ВПС, що займається випробуваннями літаків в Ахтубінську. В якості ведучого льотчика-випробувача брав участь у державних випробування надзвукових бойових літаків МіГ-21біс, МіГ-23, МіГ-27, МіГ-29, Су-17, Су-25, Су-25Т і Су-27.

У 1990-91 роках – уповноважений начальника озброєння ВПС в Києві. З грудня 1991 року – знову в запасі.

У 1991-99 роках перебував на льотно-випробувальної роботі в ОКБ ім. О. К. Антонова. Провів ряд випробувальних робіт на літаках Ан-72П, Ан-74, Ан-22 «Антей» та Ан-124 «Руслан».

За мужність і героїзм, проявлені при випробуванні нової авіаційної техніки, полковнику Мігунову Валерію Валентиновичу Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 лютого 1984 року присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» (№ 11507 ).

У 1980 році удостоєний Державної премії СРСР за участь у створенні і відпрацюванні прицільного комплексу «Вовк», що дозволяє підвищити точність стрільби з авіаційної гармати.

Нагороджений двома орденами Леніна (1974 р., 1984 р.) і багатьма медалями. Заслужений льотчик-випробувач СРСР (1981 р.).

Живе в Києві. Працює в Авіаційному науково-технічному комплексі (АНТК ) імені О. К. Антонова інструктором-методистом.