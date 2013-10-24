Українські морські піхотинці стануть учасниками міжнародних навчань

Сьогодні, 24 жовтня, у Сімферополі відбулася церемонія відправки роти морської піхоти Феодосійського окремого батальйону морської піхоти для проведення другої фази головного сертифікаційного командно-штабного навчання Сил реагування НАТО “Steadfast Jazz-2013”.

Активна фаза міжнародних військових навчань, у яких братимуть участь українські морські піхотинці, відбудеться у період з 28 жовтня по 9 листопада 2013 року на території Навчального Центру Сухопутних військ збройних сил Республіки Польща “Дравсько – Поморський”.

Загальне керівництво національним підрозділом здійснює командир контингенту майор Володимир Баранюк. Під час військових маневрів 89 морських піхотинців під командуванням капітана Віталія Ликова виконуватимуть навчально-бойові задачі з використанням штатної бойової техніки та озброєння.

Зі словами привітання до учасників навчань звернувся заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Михайло Канівець, а священик отець Василій благословив морських піхотинців на ратні справи. На завершення урочистих проводів під звуки оркестру окремої бригади берегової оборони морпіхи пройшли урочистим маршем та відбули до місця проведення навчань.

За словами заступника командувача Військово-Морських Сил ЗС України з берегової оборони полковника Ігоря Воронченка, участь цього елітного підрозділу флоту дозволить достойно презентувати Україну на міжнародній арені.

– Ця рота входить до переліку підрозділів, які заявлені до участі в заходах міжнародного військового співробітництва. Підрозділ пройшов усі етапи підготовки і минулого року отримав оцінку експертів НАТО найвищого рівня. А в цьому році військовослужбовці брали участь у міжнародних навчаннях “Сі Бриз-2013” та “Фарватер миру-2013”. Особовий склад роти підготовлений і спроможний виконати усі поставлені завдання, – зазначив полковник Ігор Воронченко.

Загалом у найбільших за останні сім років навчаннях Альянсу “Steadfast Jazz-2013” братимуть участь 6 тисяч військовослужбовців спецназу, сухопутних, військово-морських і повітряних сил з 23 країн, які є членами НАТО. Також у цих навчаннях візьмуть участь Україна, Македонія, Швеція і Фінляндія на правах країн-партнерів альянсу. Сценарій маневрів – відбиття агресії, якої зазнали країни блоку НАТО та відображення великомасштабної кібернетичної атаки.

Навчання проводитимуться у декількох місцях в різних країнах Альянсу, найбільші елементи відбудуться у Латвії і Польщі.