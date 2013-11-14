Понад 340 мешканців Харківщині обрали військову службу за контрактом

У вересні-листопаді в Харківській області було проведено декілька інформаційно-агітаційних акцій з метою пропагування професійного війська.

– Добре продумані заходи дали позитивні результати. З початку цього року за порадою офіцерів райвійськкоматів до війська пішло понад 340 новобранців контрактної служби, 25 осіб найближчим часом одягнуть однострій і ще 78 - завершують оформлення особової справи військовослужбовця. З усіх добровольців близько 40% прийшли до нас цієї осені, – наголошує військовий комісар Харківського обласного військкомату полковник Олексій Середа.

Традиційно на високому рівні триває проведення призовної кампанії, котра цієї осені є останньою до лав Збройних Сил.

– Вже відібрано та направлено для проходження строкової військової служби понад 400 юнаків, що складає 90% від усього обсягу завдань, – повідомив полковник Олексій Середа.