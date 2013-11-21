Чемпіон України з пауерліфтингу підполковник Збройних Сил Олександр Щербань відстоюватиме честь держави на Кубку Світу

“Кращий серед військовослужбовців гарнізону з фізичної підготовки, відповідальна і щира людина, а також дбайливий батько”, – саме так характеризують офіцера його друзі та товариші по службі.

Вражає, що титул чемпіона України тридцятидев’ятирічний Олександр здобув, займаючись зі штангою лише 2 роки. Його дебют на Луганських обласних змаганнях з пауерліфтингу влітку 2012 року був досить успішним. Тоді він став срібним призером і отримав дозвіл виступати на Всеукраїнському чемпіонаті. Увесь вільний час військовослужбовець проводив у спортзалі, поставивши собі завдання: обов’язково піднятися на п’єдестал переможця.

Визначення найсильнішого чоловіка нашої держави в рамках змагань із жиму штанги лежачи, станової тяги та Push&Pull відбулося у вересні 2013 року на базі Мелітопольського центрального спортклубу. Там підполковник Щербань завоював головну нагороду, залишивши позаду багатьох атлетів, серед яких було чимало представників силових відомств. У своїй ваговій категорії “понад 110 кілограмів” він виконав норматив кандидата в майстри спорту: в становій тязі впорався із вантажем у 215 кг, жиму лежачи – 140 кг та виконав присідання зі штангою вагою 190 кг.

Сам же чемпіон у військових погонах не дуже любить хизуватися своїми спортивними перемогами та службовими успіхами.

– Розповідати про наполегливі тренування мені якось не зручно. Адже з курсантських років фізичні навантаження для багатьох військових стають звичними. В цьому плані я не виняток. Нинішніми успіхами завдячую своєму тренерові Тимуру Юлдашеву, який з самого початку налаштовував мене на боротьбу, в першу чергу із собою, та допомагає зосередитися на головному, – пояснив Олександр.

За словами офіцера, під час усіх змагань моральну підтримку надавали дружина Юлія та п’ятнадцятирічний син Олег. До речі, Олег теж не байдужий до спорту, і вже три роки наполегливо займається боксом. У майбутньому юнак планує також стати захисником Вітчизни.

Окрім занять важкою атлетикою, Олександр любить збирати та аналізувати бойові конфлікти минулого сторіччя. В спогадах великих полководців він відкриває для себе справжню, не надуману філософію перемоги. Вміння працювати із документами неодноразово допомагали йому і в службі, коли по крихтах збиралася інформація про ветеранів війни чи важливі події.

– Така вже натура підполковника Щербаня, за плечима якого багато років служби. Які б не ставилися перед ним службові завдання, він одразу береться за їхнє вирішення із максимальною віддачею і того ж вимагає від підлеглих, – зазначив військовий комісар Луганського ОВК полковник Анатолій Кучеренко.

Отже, наступні декілька днів увесь вільний час підполковник Олександр Щербань присвячує підготовці до Кубку Світу із жиму штанги лежачи, станової тяги та Push&Pull, який незабаром відбудеться у Миколаєві. Відстоювати честь країни на змаганнях такого високого рівня для нього дуже почесно. Також в плані подальшого службового зростання значиться вступ до Національного університету оборони України.