Українська команда посіла 3 місце на чемпіонаті з боксу серед військовослужбовців дружніх армій держав-учасниць СНД

Команда України на чолі з підполковником Юрієм Онуфрієнком повернулася на Батьківщину з 2 срібними та 5 бронзовими медалями у 7 вагових категоріях. Солдат строкової служби Микита Саричєв та солдат служби за контратком Григорій Пряда отримали почесне II місце, а капітан Геннадій Ніколайчук, солдат служби за контрактом солдат служби за контрактом Павло Дем’яненко та солдати строкової служби Іван Хойняк, Кретліов Роман, Дмитро Лісовий привезли нагороди за III місце.

І це не дивно, адже їх тренер – Володимир Сидоренко – Заслужений майстер спорту, призер Олімпійських Ігор, багаторазовий чемпіон світу серед військовослужбовців, переможець чемпіонатів світу та Європи серед аматорів, семиразового чемпіону світу серед професіоналів.

У зальному підсумку збірна Збройних Сил України посіла 3 загальнокомандне місце, поступившись збірним Казахстану та Білорусії.