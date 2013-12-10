У Володимир-Волинському відбулася церемонія перепоховання останків жертв масових розстрілів періоду Другої світової війни

У жалобній церемонії взяли участь командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Генадій Воробйов, тимчасово виконуючий обов’язки командувача оперативного командування “Північ” генерал-лейтенант Ігор Колесник, начальник Академії Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Павло Ткачук, голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Клімчук, командир 51 окремої механізованої бригади ОК “Північ” полковник Володимир Яцків.

Від польської сторони делегацію очолював Міністр оборони Республіки Польща Томаш Сємоняк, начальник Генерального штаба Війська Польского генерал-полковник Мечислав Гоцул, представники посольства Республіки Польща в Україні, Міністерства закордонних справ Республіки Польща, науковці, військовослужбовці Хелмського гарнізону Війська Польського.

Після закінчення мітингу представники духовенства української та польської сторін провели спільну заупокійну службу за загиблими, запечатування трун та освячення могили, а військовослужбовці віддали військові почесті.

Довідково. У 2010 році під час проведення археологічних розкопок на стародавньому городищі “Вали” у м. Володимир-Волинський були виявлені останки невідомих осіб. А предмети, які знайшли там же: ґудзики з польським гербом, монети, жетон польського жандарма – дозволили зробити висновок, що принаймні частина поховань пов’язана із розстрілами у володимирській тюрмі органами НКВС польських громадян у 1939-1941 роках.

У 1997 році на городищі вже віднаходили подібні поховання. А 17 грудня 1997 року останки військових поляків були вперше перепоховані на Федорівському кладовищі м. Володимир-Волинський.

Впродовж 2011-2012 р. спільними зусиллями української та польської сторін здійснювалися ексгумаційні роботи. Упродовж чотирьох років українсько-польською експедицією “Волинськими старожитностями” та Радою охорони пам’яті боротьби і мучеництва їх віднайдено і ексгумовано 1140.