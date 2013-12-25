Показники утилізації меланжу у 2013 році вдвічі перевищили планові
16:00, 25 грудня 2013Військо
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На цьому сьогодні, 24 грудня, наголосив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони України
За його словами, з наявних на початку року 6,5 тисяч тонн рідкого ракетного палива утилізовано 5 тисяч тонн, що вдвічі більше від запланованих показників.
– На сьогодні на території держави залишилося близько 1,5 тисячі тонн ракетного пального типу “меланж” на території Одещини, від якого Україну планується звільнити у 2014 році, – наголосив Олександр Олійник.
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