Фрегат “Гетьман Сагайдачний” завершив участь в операції НАТО “Океанський щит” і долучився до операції ЄС “Аталанта”

Національний контингент у складі екіпажу фрегату Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний”, підрозділу спеціального призначення (оглядової команди) і вертолітного загону, провівши з 26 грудня по 2 січня останнє, шосте патрулювання, завершив свою участь в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський щит”. Вчора корабель зайшов до порту Джибуті (Республіка Джибуті).

У період з 12 жовтня 2013 року по 2 січня 2014 року національний контингент у складі багатонаціонального корабельного з’єднання забезпечував безпеку судноплавства у визначених районах Аденської затоки, - висвітлював надводну обстановку, проводив розвідку узбережжя Сомалі, здійснював опитування суден. Під час участі в операції корабель 47 діб провів в морі безпосередньо на патрулюванні в районах, небезпечних від піратів. Щоденно через ці райони проходило близько 50 цивільних суден.

За оцінкою командира національного контингенту контр-адмірала Андрія Тарасова, особовий склад доклав максимум зусиль для виконання поставлених завдань, продемонстрував спроможність ВМС ЗС України щодо ефективного захисту цивільного судноплавства.

В ході операції “Океанський щит” оглядовою командою контингенту проведено 14 дружніх підходів до місцевих рибалок, оглянуто 10 суден, які викликали підозри у піратський діяльності.

Екіпажем вертольоту Ка-27 ПС за період участі в операції виконано близько 100 польотів з метою ведення повітряних розвідок надводної обстановки. Рішучими діями екіпажу вертольоту Ка-27 ПС було зупинено 8 швидкісних човнів, які не відповідали на запити корабля та продовжували свій рух. Вертолітний загін також забезпечив перельоти особового складу між кораблями в морі, при цьому було здійснено зліт-посадки на 4 іноземні кораблі.

3 січня національний контингент у складі екіпажу фрегату Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний”, підрозділу спеціального призначення і вертолітного загону долучився до операції Європейського Союзу “Аталанта” (“EU NAVFOR ATALANTA”).

Як повідомлялося, 20 листопада 2013 року у Лондоні командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Юрій Іл’їн під час робочої зустрічі вручив командувачу операцією Європейського Союзу “Аталанта” контр-адміралу Бобу Таранту лист щодо передачі з 3 січня 2014 року фрегата “Гетьман Сагайдачний” в оперативне командування на період участі в операції “Аталанта”.

Завданням національного контингенту під час участі в операції ЄС “Аталанта” є запобігання та протидія проявам піратства, захист цивільних суден, які виконують завдання у рамках Світової продовольчої програми, попередження та втручання у спроби здійснення актів піратства або озброєного пограбування, взаємодія з країнами, структурами та організаціями, що представлені у регіоні, для боротьби з актами піратства.

Довідка. 8 жовтня 2013 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції “Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”. Законом передбачено направити національний контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців для участі України в операції “Океанський Щит” на період до 3 січня 2014 року, а також для участі України в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA” на період з 3 січня до 5 березня 2014 року.

24 вересня фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення вийшов з порту Севастополя в похід з метою участі в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський Щит” і операції Європейського Союзу “Аталанта” в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану.