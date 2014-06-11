Військово-медичний клінічний центр Західного регіону створює базу донорів
У Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону розпочали створення бази волонтерів-донорів. Її актуальність зумовлена тим, що до медичного закладу розпочали поступати поранені під час проведення АТО військовослужбовці.
Як розповів провідний анестезіолог полковник Степан Горобчук, для перших поранених необхідну кількість крові зібрали швидко, але вирішили підстрахуватися на майбутнє.
— Ми розмістили оголошення на своєму сайті, а також поширили в мережі Інтернет, і це дало швидкий результат: одинадцять донорів здали близько 3 літрів крові, — зазначив він.
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Головний хірург Західного регіону полковник медичної служби Іван Богдан розповів журналістам, що з епіцентру АТО бійців привозять з пораненнями кінцівок, живота, органів тазу.
— Всі поступають у важкому стані, але зараз вже почуваються краще. Двом пораненим, які внаслідок мінно-вибухових травм втратили частини ніг, згодом буде потрібне їх протезування.
Медики сподіваються, що нових пацієнтів їм не доведеться приймати десятками, але за потреби зможуть розмістити до 600 людей.