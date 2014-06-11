Військово-медичний клінічний центр Західного регіону створює базу донорів

Як розповів провідний анестезіолог полковник Степан Горобчук, для перших поранених необхідну кількість крові зібрали швидко, але вирішили підстрахуватися на майбутнє.

— Ми розмістили оголошення на своєму сайті, а також поширили в мережі Інтернет, і це дало швидкий результат: одинадцять донорів здали близько 3 літрів крові, — зазначив він.

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Головний хірург Західного регіону полковник медичної служби Іван Богдан розповів журналістам, що з епіцентру АТО бійців привозять з пораненнями кінцівок, живота, органів тазу.

— Всі поступають у важкому стані, але зараз вже почуваються краще. Двом пораненим, які внаслідок мінно-вибухових травм втратили частини ніг, згодом буде потрібне їх протезування.

Медики сподіваються, що нових пацієнтів їм не доведеться приймати десятками, але за потреби зможуть розмістити до 600 людей.