Гелетей доповів Порошенку, що над міськрадою Костянтинівки встановлено український прапор
15:23, 07 липня 2014Військо
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Міністр оборони Валерій Гелетей доповів президенту Петру Порошенку про те, що рота спецпризначення завершила розмінування будинку міськради міста Костянтинівка Донецької області.
Гелетей доповів про встановлення контролю над Костянтинівкою / фото УНІАН
За словами Валерія Гелетея, над будинком міськради військовослужбовці збройних сил встановили державний прапор, повідомляється на сайті Міністерства оборони.
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Також міністр оборони доповів про поточну ситуацію в зоні антитерористичної операції.
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