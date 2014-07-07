Гелетей доповів Порошенку, що над міськрадою Костянтинівки встановлено український прапор

Міністр оборони Валерій Гелетей доповів президенту Петру Порошенку про те, що рота спецпризначення завершила розмінування будинку міськради міста Костянтинівка Донецької області.

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