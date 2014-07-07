Гелетей доповів Порошенку, що над міськрадою Костянтинівки встановлено український прапор

15:23, 07 липня 2014
Військо
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Міністр оборони Валерій Гелетей доповів президенту Петру Порошенку про те, що рота спецпризначення завершила розмінування будинку міськради міста Костянтинівка Донецької області.

Гелетей доповів про встановлення контролю над Костянтинівкою / фото УНІАН

За словами Валерія Гелетея, над будинком міськради військовослужбовці збройних сил встановили державний прапор, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

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Також міністр оборони доповів про поточну ситуацію в зоні антитерористичної операції.

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