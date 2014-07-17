Російський військовий літак збив український Су-25 в небі Донбасу
У Міноборони вважають, що обстріл міг бути здійснений ракетами класу «повітря — повітря» з військових літаків Збройних Сил РФ.
Російський військовий літак збив український Су-25 в небі Донбасу.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
Зазначається, що 16 липня близько 19.00 в районі м. Амвросіївка Донецької області літак Повітряних Сил Збройних Сил України Су-25М1 виконував завдання. Під час розвороту літака він був обстріляний в хвостову частину від кордону з Російською Федерацією.
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"Таким чином з боку Росії здійснено чергову провокацію. Ймовірно обстріл був здійснений ракетами класу «повітря — повітря» з військових літаків Збройних Сил РФ, які патрулювали в парі кордон у визначеному районі", - наголошують у міністерстві.
Уточнюється, що літак Су-25М1 був збитий, льотчик катапультувався та був евакуйований у безпечне місце.