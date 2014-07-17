Міноборони налагоджує співпрацю з експертами з врегулювання конфліктів

Від оборонного відомства України у заході взяли участь представники Департаменту міжнародного оборонного співробітництва та Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони, йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

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Заступник міністра оборони наголосив на вчасності зазначеного візиту, його актуальності та важливості, а також поінформував Жана-Марі Гуєнно про те, що наразі в Міністерстві оборони опрацьовується питання щодо формування групи іноземних радників. "Оборонне відомство зацікавлене у налагодженні співпраці з експертами - конфліктологами, які мають практичний досвід врегулювання сучасних міждержавних конфліктів", - зазначив Ігор Кабаненко і підкреслив, що Жан-Марі Гуєнно є саме таким експертом.

"Нам необхідна підтримка у доведенні до світової спільноти правдивої інформації про перебіг АТО, а також про агресивні дії терористів на території України, які отримують всебічну підтримку з боку Росії", - зазначив Ігор Кабаненко.

В рамках зустрічі заступник міністра оборони Ігор Кабаненко поінформував представників Центру міжнародного врегулювання конфліктів про перебіг оборонного огляду в Україні, розповів про діяльність батальйонів територіальної оборони та поінформував французьку сторону про останні зміни в законодавстві України з порушених питань.

Директор Центру міжнародного врегулювання конфліктів Жан-Марі Гуєнно подякував заступнику міністра оборони за можливість зустрітися, з огляду на ті події, які відбуваються на сході, та поінформував, що прибув до України з метою надання практичної допомоги силовим структурам у здійсненні необхідних реформ. "Я маю подвійний досвід роботи в секторі безпеки. Протягом 8 років я працював заступником Генерального секретаря ООН і відповідав за усі миротворчі операції", - повідомив Жан-Марі Гуєнно. "Я також мав численні нагоди зустрічатися з українськими військовослужбовцями, які дуже активно долучалися до миротворчих дій", - сказав він.

"У своїй роботі я стикався з різноманітними завданнями, які стоять перед будь-якою державою, коли вона створює потужну систему національної безпеки, - зазначив Жан-Марі Гуєнно. - З одного боку потрібно дати відсіч традиційним, вже існуючим загрозам, а з іншого слід бути готовими дати відсіч загрозам новим, які виникають, зокрема, такому поняттю, як міжнародний тероризм".

У підсумку сторони домовилися про подальшу співпрацю та взаємний обмін інформацією з питань, які обговорювалися під час зустрічі.