Терористи обстріляли територію Росії з метою скомпрометувати збройні сили України

18:54, 21 липня 2014
Військо
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Сьогодні близько 16.30 з позицій поблизу населених пунктів Дмитрівка та Маринівка Донецької області терористичне угруповання обстріляло територію Росії з артилерійських установок.

REUTERS

Про цей факт Державна прикордонна служба повідомила Федеральній прикордонній службі ФСБ РФ з поясненнями, що вогонь вівся терористичними угрупованнями, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"Мета цієї провокації очевидна - компрометація України та її збройних сил і підстава для силової реакції з протилежного боку", - підкреслюється у повідомленні.

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