Призвані під час мобілізації військові пройдуть обов’язкову індивідуальну підготовку - Генштаб

На цьому сьогодні, 24 липня, акцентував увагу представників ЗМІ начальник відділу впровадження служби в резерві Мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник Михайло Щербина під час брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

— Усі військовозобов’язані, яких буде призвано під час часткової мобілізації, та які прибудуть до військових частин відповідно до військово-облікових спеціальностей, пройдуть обов’язкову підготовку та бойове злагодження у складі штатних підрозділів. Підготовка триватиме в середньому від 15 до 30 діб. Військовослужбовці, призвані під час третьої хвилі мобілізації, яка розпочинається вже сьогодні, будуть направлені для виконання завдань в рамках АТО тільки після проходження ними відповідних навчань і бойового злагодження, — наголосив офіцер.

За словами полковника Михайла Щербини, підготовка відбуватиметься за наступними етапами: відділення-взвод, рота-батальйон, а також бойове злагодження у складі військової частини.

Офіцер Генерального штабу повідомив, що під час третьої черги часткової мобілізації буде приведено у бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини забезпечення, та зауважив, що під час першої та другої хвилі мобілізації доукомплектуванню підлягали в основному бойові частини, тому найбільше набирали військовозобов’язаних за спеціальностями, необхідними на полі бою, — це десантники, стрілки, гранатометники. Під час третьої черги мобілізації значна також увага приділятиметься доукомплектуванню частин забезпечення, тобто логістиці. Тому цього разу військомати призиватимуть також військовозобов’язаних саме з цих питань.