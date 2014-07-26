Десантники під час зачистки Лисичанська знищили снайперську групу терористів

Позиції злочинців були обладнані у добре укріпленому залізобетонному бункері. Десантники, блокувавши укріплення, за допомогою вибухівки звільнили прохід до бункеру. Внаслідок короткого запеклого бою терористів було знищено, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Також, в операції зі звільнення Лисичанська військовослужбовці ЗС захопили арсенал зброї та боєприпасів бандитів.

Трофеями військовослужбовців стали вантажівка КамАЗ завантажена ракетами до зенітного ракетного комплексу "Стріла-10", а також велику кількість стрілецької зброї, мінометів та гармат. Своїм головним трофеєм десантники вважають снайперські гвинтівки нового зразка, виготовлені у Росії.

Мешканці міста Лисичанськ радо зустріли своїх визволителів. Під час проходження колон підрозділів, які беруть участь в АТО, місцеві жителі вітали переможців вигуками "Дякуємо за звільнення!".