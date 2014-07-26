Десантники під час зачистки Лисичанська знищили снайперську групу терористів
Під час зачистки міста Лисичанськ Луганської області бійці високомобільних десантних військ збройних сил (ЗС) знешкодили снайперську групу терористів.
Позиції злочинців були обладнані у добре укріпленому залізобетонному бункері. Десантники, блокувавши укріплення, за допомогою вибухівки звільнили прохід до бункеру. Внаслідок короткого запеклого бою терористів було знищено, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
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Також, в операції зі звільнення Лисичанська військовослужбовці ЗС захопили арсенал зброї та боєприпасів бандитів.
Трофеями військовослужбовців стали вантажівка КамАЗ завантажена ракетами до зенітного ракетного комплексу "Стріла-10", а також велику кількість стрілецької зброї, мінометів та гармат. Своїм головним трофеєм десантники вважають снайперські гвинтівки нового зразка, виготовлені у Росії.
Мешканці міста Лисичанськ радо зустріли своїх визволителів. Під час проходження колон підрозділів, які беруть участь в АТО, місцеві жителі вітали переможців вигуками "Дякуємо за звільнення!".