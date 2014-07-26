Бійці АТО розмінували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

Про це йдеться в повідомленні прес-служби АТО на їх сторінці в Facebook .

"Шістнадцять ящиків з тротилом і сто літрів селітри зняла об'єднана група розмінування Збройних сил України з мосту, що з'єднував Сєвєродонецьк з Лисичанськом. Наші сапери виявили великий героїзм розміновуючи цей міст. Адже вони виконували свою роботу під шаленим обстрілом бойовиків, які не встигли підняти в повітря здійняти у повітря цю інженерну споруду. Згідно з задумом бойовиків, у разі вибуху було б знищено не тільки покриття мосту, але і дві центральні опори. З такими пошкодженнями відновити його під час бою було б просто неможливо", - йдеться в повідомленні.

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За повідомленням РНБО, протягом останнього тижня українські військові звільнили від бойовиків 10 населених пунктів. Мова йде про Дзержинськ, Соледар, Карлівку, Нетайлове в Донецькій області, а також Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасну, Рубіжне, Ювілейний, Первомайськ в Луганській області.