Контрактники фрегата ВМС «Гетьман Сагайдачний» розповіли про досвід боротьби з піратами
Екіпаж флагмана вітчизняних ВМС фрегата «Гетьман Сагайдачний» поділився з представниками ЗМІ особливостями контрактної служби на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України та розповів про власний досвід боротьби з піратами в Аденській затоці.
На початку зустрічі заступник командира фрегата з виховної роботи капітан 2 рангу Володимир Новохацький розповів журналістам про принципи комплектування команди флагману військовослужбовцями контрактниками.
— На сьогодні жодного матроса-строковика у складі екіпажу немає, усі посади обіймають контрактники. Вони — основний кістяк команди, адже виконують найрізноманітніші завдання: від прибирання до управління системами озброєння, — наголосив офіцер.
За його словами, сьогодні на фрегаті служать представники практично усіх регіонів України. Нещодавно екіпаж «Гетьмана Сагайдачного» частково оновився, прийшли нові контрактники, які активно опановують військово-морські спеціальності. Оновлення команди суттєво не вплинуло на готовність корабля до виконання завдань за призначенням. Майже сімдесят відсотків членів екіпажу мають досвід тривалих морських операцій та участі у міжнародних операціях з протидії сучасному піратству.
Пізніше кримчанин старший матрос Кирил В. розповів гостям корабля про умови служби, розпорядок дня, особисті обов’язки з обслуговування систем озброєння на кораблі, а також про власні переконання, які не дозволили йому зрадити присязі на вірність українському народові.
— Ми — екіпаж флагмана Військово-Морських Сил ЗС України, тому служба на цьому кораблі зобов’язує нас завжди бути кращими, подавати гідний приклад для екіпажів інших кораблів, — зазначив старшина другої статі Андрій Г.
На завершення зустрічі з представниками ЗМІ капітан 2 рангу Володимир Новохацький повідомив, що процес комплектування кораблів ВМС контрактниками триває, і тут завжди будуть раді юнакам, котрі вирішать спробувати для себе складну, важку, але почесну службу у Військово-Морських Силах України.