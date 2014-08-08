Контрактники фрегата ВМС «Гетьман Сагайдачний» розповіли про досвід боротьби з піратами

На початку зустрічі заступник командира фрегата з виховної роботи капітан 2 рангу Володимир Новохацький розповів журналістам про принципи комплектування команди флагману військовослужбовцями контрактниками.

— На сьогодні жодного матроса-строковика у складі екіпажу немає, усі посади обіймають контрактники. Вони — основний кістяк команди, адже виконують найрізноманітніші завдання: від прибирання до управління системами озброєння, — наголосив офіцер.

За його словами, сьогодні на фрегаті служать представники практично усіх регіонів України. Нещодавно екіпаж «Гетьмана Сагайдачного» частково оновився, прийшли нові контрактники, які активно опановують військово-морські спеціальності. Оновлення команди суттєво не вплинуло на готовність корабля до виконання завдань за призначенням. Майже сімдесят відсотків членів екіпажу мають досвід тривалих морських операцій та участі у міжнародних операціях з протидії сучасному піратству.

Пізніше кримчанин старший матрос Кирил В. розповів гостям корабля про умови служби, розпорядок дня, особисті обов’язки з обслуговування систем озброєння на кораблі, а також про власні переконання, які не дозволили йому зрадити присязі на вірність українському народові.

— Ми — екіпаж флагмана Військово-Морських Сил ЗС України, тому служба на цьому кораблі зобов’язує нас завжди бути кращими, подавати гідний приклад для екіпажів інших кораблів, — зазначив старшина другої статі Андрій Г.

На завершення зустрічі з представниками ЗМІ капітан 2 рангу Володимир Новохацький повідомив, що процес комплектування кораблів ВМС контрактниками триває, і тут завжди будуть раді юнакам, котрі вирішать спробувати для себе складну, важку, але почесну службу у Військово-Морських Силах України.