За добу військові РФ 10 разів обстріляли позиції українських силовиків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Обстановка на кордоні залишається напруженою. Спостерігається підвищення інтенсивності нанесення артобстрілів з території РФ по районах опорних пунктів та блокпостів сил АТО. Загалом позиції українських силовиків обстрілювалися 18 разів, щонайменше 10 з яких здійснено з території РФ», - підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожТерористи можуть відпочити, оздоровитися в Росії і повернутися в зону АТО - радник Авакова Також зазначається, що «позиції Держприкордонслужби впродовж доби обстрілювалися двічі, в обох випадках – з території Росії. З 19.15 до 19.45 здійснено мінометний обстріл (близько 70 пострілів) прикордонних позицій на ділянці відділу прикордонної служби «Станично-Луганське» Луганського загону. Обстріл вівся з боку населеного пункту Маноцький (РФ) у напрямку Колесніковки (Україна)».