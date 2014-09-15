Гелетей: критика на адресу Міноборони впливає на обороноздатність держави

"Інформація, направлена на критику Міністерства оборони, є загрозою не тільки для нього, але і для обороноздатності держави, тому що ця критика не відповідає дійсності, і ті, хто це говорить, добре розуміють, але вводять суспільство в оману. Саме тому так важливо, щоб зараз суспільство отримало об’єктивну інформацію про події, які відбулися", - наголосив міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"Хотів би, щоб ви розуміли, що Міністерство оборони і я як Міністр оборони відповідаю за ті підрозділи, які ми звикли розуміти, що це військові: десантно-штурмові батальйони, аеромобільні, механізовані бригади, батальйони тероборони, які були набрані під прапором Міністерства оборони, а також один єдиний добровольчий підрозділ "Айдар". Всі інші добровольчі підрозділи і батальйони безпосередньо підпорядковані МВС. Це значить, що вони їх формують, забезпечують, назначають командирів і керують ними. Як міністр оборони я на них не маю жодного впливу, в тому числі в забезпечені зброєю, боєприпасами і технікою. Жодного впливу на ці процеси я не маю. Це передбачено відповідними законами", - пояснив генерал-полковник Валерій Гелетей.

Також він наголосив, що у Міністерства оборони немає жодного підприємства, яке виробляє зброю, як дехто заявляє.

"Потік інформації направлений на Міністерство оборони, що не закупається зброя та інші звинувачення, вводять в оману суспільство. Всі гроші, які законтрактовані і використані, направлені на забезпечення збройних сил зброєю та іншим необхідним. Але є дилема: купити 1 новий танк чи відремонтувати 10 старих, купити 1 літак чи відремонтувати 10 старих. І на превеликий жаль, поки що ця дилема завжди буде, і буде направлена на більшу кількість, бо інших можливостей немає. І усіх коштів не вистачає, щоб забезпечити і новітньою зброєю, яка зараз вкрай необхідна", - зазначив міністр оборони.

Він нагадав, що брав участь в бойових діях ще тоді, коли ще не був міністром оборони, коли все ще розпочиналося: "Я бачив дії всіх керівників силових і оборонних відомств, і бачив як підрозділи залишають управління міліції, служб безпеки, і в той день, коли був штурм приміщення служби безпеки Донецької області, і всі повтікали, залишився тільки спецпідрозділ УДО, де я був тоді керівником. Вони покидали свої прапори, які тепер знаходяться в Міністерстві оборони. Ми бачили небоєздатність тих підрозділів, які мали в першу чергу забезпечувати і локалізувати негативний процес, який тільки починався. Я був і з підрозділами на горі Карачун, де ми вперше відчули постріли мінометів і "Нон".

Тоді всі правоохоронні органи знаходились практично на території Харківської області, ніхто далі не рухався - Слов’янськ зупинив практично всі бойові дії.

"Коли я став Міністром оборони 3 липня, разом з керівником Генерального штабу у нас не було жодного сумніву хто повинен бути керівником АТО і організувати забезпечення наступу і бойових дій. Їх не треба було перевіряти. Вже через день ми почали наступ. І тоді почалися закиди, що не справа Міністра займатися звільненням міст. Але людей потрібно було морально підняти. І саме тому ми йшли в Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку, не тільки підняти прапор України, а й щоб підняти дух українського війська. І бійці, які ідуть разом з генералом, розуміють, що він несе відповідальність за операцію, яку розробляв. І тоді виникає довіра, яку не купиш грошима й великими погонами", зазначив він.

Він наголосив, що коли кажуть, що керівництво Міноборони і Генштабу не фахове, слід нагадати, що за 2 місяці військовими звільнено від терористів понад 70 міст і населених пунктів Донбасу.

"І це була цілеспрямована наступальна операція збройних сил на Донбасі. Політики та діячі, даючи цьому неправильну оцінку, б’ють не тільки по довірі, але і по обороноздатності держави. Почалася виборча боротьба, вони думають про те, скільки місць в парламенті завоюють. А наша перемога - це перемога всієї України. Коли ми звільнимо територію України від терористів і російських збройних сил і принесемо спокій на територію Донбасу", - наголосив міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей.