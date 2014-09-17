Силовики знешкодили табір бойовиків під Сєверодонецьком

Про це УНІАН повідомили в Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

"В ході операції були вилучені вибухівка, реактивний вогнемет “Шмель”, три реактивні протитанкові гранатомети, гранати та велику кількість набоїв до автоматичної зброї. Також в результаті оперативних заходів у районі міста було захоплено гармату-гаубицю Д-30", - зазначили в РНБО.

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Президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генштабу ЗСУ припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18.00 5 вересня.

Однак терористи і російська армія порушують перемир'я.