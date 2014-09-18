Артилеристи ВМС проводять тактичні навчання із виконанням бойових стрільб

Так, на загальновійськовому полігоні підрозділи гаубичного артилерійського дивізіону окремої берегової ракетно-артилерійської групи військ берегової оборони виконали вогневі завдання з ураження наземних цілей. Після цього у визначений район Одеської області було здійснено марш на приморський напрямок. Артилеристи зайняли вогневі позиції і здійснили бойові стрільби по морських цілях.

Паралельно з цим особовий склад протитанкового артилерійського дивізіону окремої бригади військ берегової оборони ВМС здійснив багатокілометровий марш у визначений район, провів розгортання на рубежах та виконав вогневі завдання з ураження танків, бронетранспортерів та іншої броньованої техніки умовного противника.

Комплекс тактичних навчань берегових артилеристів триває. Безпеку при виконанні бойових стрільб забезпечують кораблі і судна, морська авіація, зв’язківці. Крім того, заходи проводяться у взаємодії з підрозділами Державної прикордонної служби України і Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначив начальник артилерії Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України полковник Олександр Сук, артилерійські підрозділи впевнено відновлюють свою боєздатність, нарощують бойовий потенціал. Після завершення навчань особовий склад залучених підрозділів буде готовий до виконання завдань за призначенням.