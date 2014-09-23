З полону звільнили ще 10 українських військових - Порошенко
20:05, 23 вересня 2014Військо
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За словами президента, серед звільнених є один офіцер.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону ще 10 українських військовослужбовців.
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Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Сьогодні з полону звільнено 10 українських військових працівників територіальних батальйонів. Один з них - офіцер", - повідомив президент.
Сьогодні з полону звільнено 10 українських військових працівників територіальних батальйонів. Один з них - офіцер. Слава Україні.
- Петро Порошенко (@poroshenko) 23 вересня 2014
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними СБУ, в полоні у терористів на Донбасі залишаються близько 700 українських військовослужбовців, ще 1 700 тис. чол. розшукують родичі та близькі.
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