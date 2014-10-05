Міноборони розповіло, які патрони використовують бойовики проти українських військових
Проросійські бойовики використовують на Донбасі проти українських військових експериментальні патрони підвищеної бронебійності виробництва РФ.
Про це заявив радник міністра оборони Олександр Данилюк. "Треба замислитись над тим, чи зможе взагалі якась бронетехніка протистояти таким патронам", - сказав він, пояснивши, що бронемашину "Кугуар" така куля прошиває наскрізь.
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За словами начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил полковника Ігоря Чепкова, в ході дослідження даної кулі було виявлено, що вона має серцевину з карбід-вольфрамового сплаву і з легкістю пробиває будь-який бронежилет. "За своєю бронепробивною здатністю ця куля значно перевершує кулі, які застосовуються у Збройних силах", - зазначив він.
На доказ того, що кулі мають російське походження, Ігор Чепков пред'явив результати дослідження Центрального проектного інституту машинобудування РФ, в якому мова йде про даний боєприпас.
Разом з тим, полковник припустив, що терористи можуть використовувати в зоні проведення АТО великокаліберні снаряди підвищеної бронебійності, які мають у своєму складі збіднений (природний) уран.
"У часи Радянського союзу на озброєнні радянської армії знаходилися боєприпаси, які у своєму складі в якості засобу ураження мали збіднений уран. Щоб стверджувати про можливість його використання на сьогоднішній день у нас немає доказів.", - сказав Ігор Чепков, зазначивши, що українська армія не має боєприпасів, які могли б завдати такої шкоди техніці.