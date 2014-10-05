Міноборони розповіло, які патрони використовують бойовики проти українських військових

Про це заявив радник міністра оборони Олександр Данилюк. "Треба замислитись над тим, чи зможе взагалі якась бронетехніка протистояти таким патронам", - сказав він, пояснивши, що бронемашину "Кугуар" така куля прошиває наскрізь.

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За словами начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил полковника Ігоря Чепкова, в ході дослідження даної кулі було виявлено, що вона має серцевину з карбід-вольфрамового сплаву і з легкістю пробиває будь-який бронежилет. "За своєю бронепробивною здатністю ця куля значно перевершує кулі, які застосовуються у Збройних силах", - зазначив він.

На доказ того, що кулі мають російське походження, Ігор Чепков пред'явив результати дослідження Центрального проектного інституту машинобудування РФ, в якому мова йде про даний боєприпас.

Разом з тим, полковник припустив, що терористи можуть використовувати в зоні проведення АТО великокаліберні снаряди підвищеної бронебійності, які мають у своєму складі збіднений (природний) уран.

"У часи Радянського союзу на озброєнні радянської армії знаходилися боєприпаси, які у своєму складі в якості засобу ураження мали збіднений уран. Щоб стверджувати про можливість його використання на сьогоднішній день у нас немає доказів.", - сказав Ігор Чепков, зазначивши, що українська армія не має боєприпасів, які могли б завдати такої шкоди техніці.