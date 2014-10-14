Держава допомагатиме українському виробникові виходити на світові ринки - Президент

Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час спілкування з працівниками акціонерного товариства «Мотор Січ» у Запоріжжі.

У якості прикладу Петро Порошенко привів державне замовлення, яке отримало підприємство, на виготовлення10 вертольотів Мі-8 для Збройних Сил та 3 – для Національної гвардії. "Все робиться для того, щоб робітники мали роботу, а українська армія була сильною", - наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що Україна має унікальне виробництво, яке здатне забезпечити армію високоточною зброєю.

Президент висловив впевненість в тому, що переозброєння і переоснащення, яке відбувається в українській армії сьогодні завдяки роботі підприємств оборонного комплексу, значно підвищить її обороноздатність. "Не маю сумніву, що оновлена армія здатна нас захистити", - підкреслив Петро Порошенко.

При цьому Президент наголосив, що ключовим завданням сьогодні є досягнення миру в країні. "Перед нами стоять величезні виклики, щоб зберегти суверенітет і територіальну цілісність, і надзавдання – захистити простих людей", - сказав він.

Глава держави ознайомився з роботою складального цеху, оглянув зразки продукції підприємства.