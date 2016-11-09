Бізнес-омбудсмен із числа депутатів поверне парламент "обличчям до бізнесу" - нардеп

Про це заявив народний депутат, член комітету ВРУ з питань економічної політики Анатолій Денисенко.

«Потрібно повернутися обличчям до бізнесу», - зазначив парламентарій.

Раніше про намір відкрити в парламенті офіс свого представника з числа народних депутатів, який повинен вивести комунікацію з владою на більш високий рівень, заявили українські бізнес-асоціації. Ім'я політика, який очолить офіс, оголосять у четвер, 10 листопада, на з'їзді Українського союзу промисловців і підприємців.

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«Має бути створений оперативний і доступний механізм комунікації бізнесу і влади, який дозволить створювати нові робочі місця та наповнювати бюджет податками. Офіс представника промисловців, підприємців і роботодавців має стати офіційним майданчиком, який дозволить пожвавити роботу над комплексними законопроектами для розвитку економіки з урахуванням інтересів бізнесу», - зазначив президент УСПП Анатолій Кінах.

Раніше ідею появи в парламенті бізнес-омбудсмена також підтримав виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. За його словами, український бізнес давно порушує питання про необхідність появи у Верховній Раді свого представника, який захищав би його інтереси.

«З одного боку, це посилить комунікацію між владою та бізнесом, з іншого - дасть певні повноваження і права як цьому інституту, так і конкретній людині, яка буде першим в Україні бізнес-омбудсменом», - заявив Мірошниченко.