Нова спрощена методика підключення бізнесу до електромереж набула чинності

Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка розробила цю методику.

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«Зміни до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕКП від 7 листопада 2016 року № 1946, сьогодні офіційно оприлюднено в «Офіційному віснику України». ... Ці зміни набули чинності з дня їх офіційного опублікування», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, ухвалення нової методики дозволить максимально спростити і вдосконалити порядок розрахунку та визначення плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, врегулювати відносини між суб'єктами господарювання, які займають монопольне становище, та замовниками послуг із приєднання до електричних мереж щодо забезпечення рівноправного доступу до мереж.

Також повідомляється, що реалізація норм цієї методики підвищить позицію України за показником «Підключення до системи електропостачання» в рейтингу Світового банку щодо сприятливості ділового середовища Doing Business (+13 пунктів у рейтингу Doing Business).

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти заявляли про те, що підхід до визначення вартості приєднання, який був до ухвалення цієї методики, не можна назвати повністю прозорим і прогнозованим, що створює корупційні ризики й можливість для обленерго отримувати неправомірну вигоду від компаній-замовників такого приєднання.

17 листопада голова НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що комісія спростила правила підключення до електромереж установок потужністю від 160 до 5000 кВт, якими володіють багато підприємств.

Згідно з ухваленими змінами, для компаній-замовників такого приєднання встановлюються чіткі критерії технічних умов, приміром, із проектування електричних мереж на земельній ділянці замовника. Також у документі прописана формула розрахунку плати за приєднання, яка враховує потужність установки, вартість будівництва ліній електропередач, коефіцієнт надійності та інші показники.