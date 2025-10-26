Компанії вдалося запустити алгоритм корекції помилок квантових комп'ютерів.

IBM повідомила про важливий прорив у квантових технологіях: їй вдалося запустити алгоритм корекції помилок квантових комп'ютерів на звичайних чіпах AMD і зробити це вдесятеро швидше, ніж очікувалося.

Квантові комп'ютери працюють не зі звичними нулями та одиницями, а з кубітами - дуже чутливими частинками, що легко "ламаються" через найменші вібрації, перепади температури або електромагнітні перешкоди.

Щоб виправляти такі збої, потрібні спеціальні алгоритми корекції помилок. Саме їх IBM і змогла запустити на стандартних мікросхемах AMD, які зазвичай використовуються в промисловості та електроніці.

Головна особливість цих чіпів - вони не фіксовані, а "гнучкі", їх можна перепрограмувати під конкретне завдання. До цього подібні алгоритми вимагали дорогого і вузькоспеціалізованого обладнання.

Керівник квантових досліджень IBM Джей Гамбетта зазначив, що алгоритм компанії працює в реальних умовах і не вимагає шалено дорогих пристроїв.

