Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною.

За останні 10 діб українські військові, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. "Противник переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля. Підрозділи Збройних сил та інших складових Сил оборони України у визначених смугах продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдають ворогу значних втрат", - сказано в повідомленні.

В Генштабі повідомили, що станом на 26 жовтня ЗСУ звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

В Генштабі наголосили, що на підступах до міста Покровськ та в його межах, українські військові щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки.

"Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, моніторинговий проєкт DeepState повідомив про звільнення населеного пункту Кучерів Яр на Покровському напрямку, а також про вигнання росіян з Сухецького та Затишку.

Також йшлося про те, що окупантів відкинуто біля Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці.

При цьому, за даними DeepState, росіяни просунулися поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

