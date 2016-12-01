Мер Кривого Рогу створив робочу групу для участі міста у програмі погашення підприємцям відсотків за кредитами

Про це Вілкул повідомив на бізнес-форумі в рамках проекту «Україна – країна підприємців» у Кривому Розі.

«18 листопада я підписав розпорядження і створив тимчасову робочу групу з розробки порядку взаємодії з підприємцями і банками та розгляду можливості участі міського бюджету в погашенні відсотків, якщо підприємці розвиватимуть свій бізнес», - сказав Вілкул.

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Мер Кривого Рогу підкреслив, що пріоритетними напрямками розвитку міста є створення виробництв, розвиток енергозберігаючих технологій, створення робочих місць для місцевих жителів. За його словами, середня заробітна плата в місті на поточний момент становить 5,5 тис. грн, і міська влада докладає максимум зусиль для її зростання.

«Міська влада не може втручатися у вашу роботу і не вирішуватиме питання, пов'язані з розвитком підприємництва, замість вас. Але створити умови, допомогти і зробити все, щоб ваша творчість розвивалося, ми зобов'язані», – підкреслив Вілкул.

За його словами, у місті вже багато років працює програма підтримки підприємництва, в цьому році на її реалізацію з бюджету міста виділили 800 тис. грн.

«Залежно від того, як ми сьогодні обговоримо питання кредитування і ваші пропозиції, ми переглянемо її, доповнимо і розширимо і будемо просити депутатів міськради, щоб включили питання допомоги малому і середньому бізнесу», – сказав мер.

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При цьому він зазначив, що міська влада також намагається знизити податковий тиск на жителів Кривого Рогу. Зокрема, за словами Вілкула, ставки єдиного податку у місті для тих підприємців, які обслуговують інвалідів 1-ї і 2-ї груп, було зменшено на 50%, ставку податку на нерухомість за максимальною ставкою 10% було знижено до 0,1%.

«Ми це робимо, щоб не обтяжувати вас податками і не задавити з самого початку. Ми намагаємося все робити для цього», – підкреслив мер.

Як повідомляв УНІАН, одним з перших українських міст, які приєдналися до національної програми підтримки малого бізнесу «Країна підприємців» стало місто Покровськ Донецької області, де вже стартував проект компенсації відсотків за користування кредитами малому бізнесу за рахунок місцевого бюджету. Відповідне рішення було прийнято міськрадою. А залучити фінансування підприємці міста зможуть з допомогою порталу програми kub.pb.іа.