На Житомирщині Приватбанк за програмою "КУБ" прокредитував малий і середній бізнес на 17 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 13 грудня, під час бізнес-форуму «Україна — країна підприємців» сказав директор Житомирського регіонального управління Приватбанку Павло Макарєєв.

Він повідомив, що програма «КУБ» успішно діє на Житомирщині. «На Житомирщині 214 проектів ми зробили, 17 млн грн ми профінансували в області за цією програмою «КУБ», для підприємців це однозначно велика підтримка », - сказав він.

Виступаючи на форумі, Макарєєв також закликав місцеву владу і банківський бізнес підтримувати мале підприємництво та мотивувати його створювати нові робочі місця.

Він також нагадав, що, згідно чинного законодавства України, місцеві бюджети можуть ухвалювати рішення та приймати спеціальні програми щодо підтримки бізнесу.

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«Наразі дуже важливо не тільки дати підприємцю кредит, а й максимально допомогти йому повернути цей кредит, тому ми і кажемо, що «КУБ» - це абсолютно новий інструмент підтримки бізнесу», - підкреслив Макарєєв.

Пізніше під час підходу до преси на запитання кореспондента УНІАН щодо того, яка категорія підприємців, в основному, скористалася цією програмою, Макарєєв відповів, що на Житомирщині це здебільшого - представники малого бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі розпочав роботу регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.