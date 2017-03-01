В Україні хочуть заборонити виставляти сигарети на вітрини, підприємці вже обурюються

Причина не тільки в більш жорстких податкових нормах, але й у можливій забороні на демонстрацію підакцизної продукції, якою торгує чимало приватних підприємців.

"24 лютого ми направили 15 комплектів звернень до органів законодавчої і виконавчої влади із підписами підприємців щодо недопущення втручання до роздрібної торгівлі і зокрема проти закриття вітрин із тютюновою продукцією" – заявив президент Національної організації роздрібної торгівлі Юрій Бондарєв.

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За його словами, вже зібрано понад 21 тисячі підписів приватних підприємців проти законопроектів 4030-а та 4030а-1, які забороняють розміщення пачок на вітрині.

"До нас щодня звертаються підприємці з цього приводу. Чимало з них вкрай занепокоєні. Ми спеціально провели експеримент щодо закриття вітрин в кількох районах Києва. Результати катастрофічні: доходи підприємців різко впали. Вкрай незадоволені і підприємці, і покупці" – розповідає Юрій Бондарєв.

За прогнозом НОРТ, якщо згадані законопроекти буде прийнято – це призведе до непідйомних додаткових витрат на переобладнання вітрин і місць продажу.

"Багато підприємців будуть змушені закритися. Ми категорично проти цих законопроектів, оскільки вважаємо їх дискримінаційними, надмірними і шкідливими для малого і середнього бізнесу" – впевнений Ю.Бондарєв.

В організації не виключають, що прийняття цих законопроектів може стати приводом для нових акцій протесту підприємців.

Раніше експерти вже виступали проти «заборонного регулювання», яке останнім часом активно використовувалося в економіці. Натомість економісти закликають зробити акцент на «стимулюючому» регулюванні, яке, з одного боку, буде не таким шкідливим для бізнесу, а з іншого – буде поступово переключати споживачів на менш шкідливі для здоров’я товари.