Названо найочікуванішу гру листопада в Steam: це нова масштабна MMORPG

Сайт SteamDB, що відстежує статистику по всіх іграх, які продаються через Steam, розкрив найбажаніші новинки листопада серед серед ПК-геймерів. На першому місці опинилася ArcheAge Chronicles – онлайнова екшен-RPG, яка привернула увагу прихильників жанру масштабним відкритим світом і новою бойовою системою.
Друге місце посіла незвичайна похмура гра у жанрі хорор DREADMOOR, яка пропонує гравцям вирушити на небезпечну риболовлю у затопленому постапокаліптичному світі. Замикає трійку лідерів Warhammer Survivors – перша rogue-like у всесвіті Warhammer.
Топ-10 найочікуваніших ігор листопада:
- ArcheAge Chronicles – 4 листопада (ранній доступ);
- DREADMOOR – 9 листопада (ранній доступ);
- Warhammer Survivors – 10 листопада;
- Cozy Game Restoration – 4 листопада;
- Loftia – 3 листопада (ранній доступ);
- Find The Needle – 6 листопада (ранній доступ);
- Casualties: Unknown – 9 листопада;
- Arkheron – 27 листопада;
- Trees Hate You – 16 листопада;
- Football Manager 27 – 10 листопада.
Головною подією листопада 2026 року стане реліз GTA 6, запланований на 19 число. Спочатку гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series, а через деякий час з’явиться і на ПК – можливо, навіть раніше, ніж усі очікують.
УНІАН повідомляв, що на тлі дефіциту пам’яті ціни на відеокарти зросли на 35% лише за три місяці. Найбільше подорожчали флагманські моделі Nvidia: у США найдоступніша версія RTX 5090 коштує $9400, а в Німеччині – 8000 євро.