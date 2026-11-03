Названо найочікуванішу гру листопада в Steam: це нова масштабна MMORPG

Фентезійна екшен-RPG ArcheAge Chronicles з’явиться у ранньому доступі на Steam вже 4 листопада.

Сайт SteamDB, що відстежує статистику по всіх іграх, які продаються через Steam, розкрив найбажаніші новинки листопада серед серед ПК-геймерів. На першому місці опинилася ArcheAge Chronicles – онлайнова екшен-RPG, яка привернула увагу прихильників жанру масштабним відкритим світом і новою бойовою системою.

Друге місце посіла незвичайна похмура гра у жанрі хорор DREADMOOR, яка пропонує гравцям вирушити на небезпечну риболовлю у затопленому постапокаліптичному світі. Замикає трійку лідерів Warhammer Survivors – перша rogue-like у всесвіті Warhammer.

Топ-10 найочікуваніших ігор листопада:

ArcheAge Chronicles – 4 листопада (ранній доступ); DREADMOOR – 9 листопада (ранній доступ); Warhammer Survivors – 10 листопада; Cozy Game Restoration – 4 листопада; Loftia – 3 листопада (ранній доступ); Find The Needle – 6 листопада (ранній доступ); Casualties: Unknown – 9 листопада; Arkheron – 27 листопада; Trees Hate You – 16 листопада; Football Manager 27 – 10 листопада.

Відео дня

Головною подією листопада 2026 року стане реліз GTA 6, запланований на 19 число. Спочатку гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series, а через деякий час з’явиться і на ПК – можливо, навіть раніше, ніж усі очікують.

УНІАН повідомляв, що на тлі дефіциту пам’яті ціни на відеокарти зросли на 35% лише за три місяці. Найбільше подорожчали флагманські моделі Nvidia: у США найдоступніша версія RTX 5090 коштує $9400, а в Німеччині – 8000 євро.

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