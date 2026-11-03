Названо найочікуванішу гру листопада в Steam: це нова масштабна MMORPG

Сайт SteamDB, що відстежує статистику по всіх іграх, які продаються через Steam, розкрив найбажаніші новинки листопада серед серед ПК-геймерів. На першому місці опинилася ArcheAge Chronicles – онлайнова екшен-RPG, яка привернула увагу прихильників жанру масштабним відкритим світом і новою бойовою системою.

Друге місце посіла незвичайна похмура гра у жанрі хорор DREADMOOR, яка пропонує гравцям вирушити на небезпечну риболовлю у затопленому постапокаліптичному світі. Замикає трійку лідерів Warhammer Survivors – перша rogue-like у всесвіті Warhammer.

Топ-10 найочікуваніших ігор листопада:

  1. ArcheAge Chronicles – 4 листопада (ранній доступ);
  2. DREADMOOR – 9 листопада (ранній доступ);
  3. Warhammer Survivors – 10 листопада;
  4. Cozy Game Restoration – 4 листопада;
  5. Loftia – 3 листопада (ранній доступ);
  6. Find The Needle – 6 листопада (ранній доступ);
  7. Casualties: Unknown – 9 листопада;
  8. Arkheron – 27 листопада;
  9. Trees Hate You – 16 листопада;
  10. Football Manager 27 – 10 листопада.

Відео дня

Головною подією листопада 2026 року стане реліз GTA 6, запланований на 19 число. Спочатку гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series, а через деякий час з’явиться і на ПК – можливо, навіть раніше, ніж усі очікують.

УНІАН повідомляв, що на тлі дефіциту пам’яті ціни на відеокарти зросли на 35% лише за три місяці. Найбільше подорожчали флагманські моделі Nvidia: у США найдоступніша версія RTX 5090 коштує $9400, а в Німеччині – 8000 євро.

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