Сутички у Петропавлівській Борщагівці: омбудсмани відреагували на інциденти

Від правоохоронних органів очікується перевірка усіх обставин, які призвели до конфлікту між натовпом цивільних і військовослужбовцями у селі.

Омбудсмани вимагають від компетентних правоохоронних органів встановити усі обставини інциденту у Петропавлівській Борщагівці і надати правову оцінку діям усіх учасників події. Про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська) у соціальній мережі Facebook і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

"У пункті дислокації військової частини, на який вчора нападав ошалілий натовп, окрім мобілізованих, знаходились військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій", - відзначила Решетилова.

Вона підкреслила, що ці військовослужбовці захищали державу, цивільне населення і українських дітей.

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"Населення ж віддячило їм плювками, яйцями, вибитими вікнами і матюкливими підлітками", - наголосила військовий омбудсман.

При цьому, за її словами, у межах перевірки буде встановлено, чи вчинялися порушення щодо військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, новобранців, щодо процедур і етапів проходження ними служби.

"Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, - питання відкрите. Очевидно, кожному і кожній потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен і не кожна хочуть це робити", - заявила Решетилова.

Своєю чергою, як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, він вимагає перевірки ситуації на Петропавлівській Борщагівці.

На його переконання, жодних подвійних стандартів не має бути.

"Перше. У зв’язку з інцидентом у Петропавлівській Борщагівці вже направив запити до всіх правоохоронних органів із вимогою перевірити всі обставини інциденту, встановити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії України в цьому будинку, а також надати правову оцінку діям усіх учасників події", - наголосив Лубінець.

Зокрема, як відзначив омбудсман, необхідно встановити, що це за будинок, які завдання виконували там військовослужбовці та представники Національної гвардії, чи були дотримані вимоги законодавства.

Разом з тим, по-друге, він має чітку позицію щодо дій окремих цивільних осіб учора, які брали участь у нападі на військовослужбовців на місці події.

"Моя позиція однозначна: засуджую будь-які напади на військових, представників Національної гвардії та Національної поліції. Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об'єктом публічної зневаги, – це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу", - відзначив Лубінець.

Щодо цих фактів він теж вимагає юридичної оцінки для дій таких цивільних осіб.

Водночас, як нагадав омбудсман, він неодноразово попереджав про ризик виникнення подібних конфліктів.

Лубінець переконаний, що єдиний шлях зупинити їх - не виправдовувати одну сторону й не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника.

"Тому вкотре закликаю всіх зупинитися. Не дозволяймо внутрішнім конфліктам переростати у протистояння між тими, хто сьогодні має бути на одному боці", - зауважив омбудсман.

Він нагадав, що у нас є спільний ворог – Росія. І саме про це треба пам’ятати насамперед.

Інцидент на Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці біля приватного будинку на вулиці Сонячна, 7, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України, виникли сутички за участю місцевих жителів. Тоді у соціальних мережах поширювалися повідомлення про нібито незаконне утримання та катування мобілізованих.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Зокрема, провадження відкрите за підозрою перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Так, опісля поширення у соціальних мережах повідомлень про нібито незаконне утримання військовослужбовців, повернутих після самовільного залишення військової частини, біля того будинку зібралися громадяни. Зрештою, конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції.

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